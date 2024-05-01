موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لاستقبال ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سيغنال إيدونا بارك بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يدخل الفريق الألماني مباراة اليوم بقيادة المدير الفني إيدين تيرزيتش متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز، بهدف تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة والتي ستكون خارج الديار.

على الجهة الأخرى سيدخل باريس سان جيرمان المباراة بقيادة المدرب لويس انريكي بهدف الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، لوضع قدمًا في نهائي البطولة وتسهيل مهمته في مباراة الإياب بملعبه في فرنسا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند:

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 9:00 بتوقيت الخرطوم.

وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports HD 1 حسن العيدروس، وكذلك شاشة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.