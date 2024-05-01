تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بوروسيا دورتموند اليوم في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني لويس إنريكي على تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع الذي سيدخل به مباراة اليوم ضد بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما اليوم بملعب سيغنال إيدونا بارك بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند :

حارس المرمى: دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس – دانيلو - هيرنانديز

الوسط: فيتينها - زائير إيمري - ديمبيلي

الهجوم: أسينسيو – باركولا - مبابي

موعد مباراة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند:

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 9:00 بتوقيت الخرطوم.

وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports HD 1حسن العيدروس، وكذلك شاشة beIN Sports HD 2بصوت المعلق حفيظ دراجي.