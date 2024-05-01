بايرن ميونخ على بُعد خطوات من تعيين بديل توخيل

ياسر رشاد - القاهرة - يعمل نادي بايرن ميونخ على تعيين مدير فني جديد للفريق البافاري لخلافة توماس توخيل في الموسم الكروي الجديد.



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وبات رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا الأقرب لقيادة بايرن ميونخ في الموسم المقبل بعد تأكيد المدرب بوجود مفاوضات بينه وإدارة النادي البافاري.

وأعلن نادي بايرن ميونخ رحيل توخيل في نهاية الموسم الحالي منذ شهرين ليبدأ مرحلة جديدة تحضيرا للموسم الكروي الجديد.

أكدت التقارير الصحفية الأوروبية الأخيرة أن رانجينك أصبح على بعد خطوات بسيطة من تولي تدريب فريق بايرن ميونخ خلفا لـ توخيل.

وتابعت التقارير أن المفاوضات تمت بين الطرفين حول الجزء الرئيسي من النقاط المتعلقة بالمشروع، وتآثير المدير في التعاقدات والمصروفات وغيره.

تعادل بايرن ميونخ مع ريال مدريد بنتيجة 2-2 مساء أمس الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل فينيسيوس هدفي ريال مدريد بينما سجل ثنائية بايرن ميونخ لوريه ساني، وهاري كين.

مانشستر يونايتد يفاوض توخيل

وفي نفس السياق، دخلت إدارة التعاقدات بنادي مانشستر يوانيتد الانجليزي في مفاوضات من أجل الحصول على خدماتى توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، الذي يرحل عن البافاري في نهاية الموسم.

وفي تصريحات صحفية كشف جيمس راتكليف المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد مع بعض المقربين كاستفسار عن إمكانية التعاقد مع توخيل حال الاستقرار على إقالة المدرب الحالي إريك تين هاج.

ومن جانبه أكد أن توماس توخيل يريد التركيز حاليا في المباريات المتبقية للفريق الألماني بالموسم الجاري.

ويرحل توخيل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري بعدما خرج الفريق تحت قيادته من الدور الثاني لكأس ألمانيا وخسر هيمنته على لقب الدوري على يد باير ليفركوزن.

ويبقى الأمل الأخير للتتويج بلقب هذا الموسم هو دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي ريال مدريد الإسباني في مباراة العودة من الدور قبل النهائي بعد انتهاء الذهاب بالتعادل 2/2.

وتابع توخيل أنه لن يغير قراره بشأن الرحيل، في الوقت الذي لم يجد النادي الألماني بديلا له.

وقال توخيل "لدي اتفاق مع النادي وأبلغته للإدارة، ونحن بصدد وضع اللمسات النهائية لإتمامه".

وفي إنجلترا خيب تين هاج التوقعات في مانشستر يونايتد بتراجع الفريق للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبات مهددا بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

