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ليفاندوفسكي مرشح للانتقال إلى السعودية.. وموقف البولندي

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ياسر رشاد - القاهرة - أصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم مرشحا للانتقال إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت تقارير صحفية أن أسم ليفاندوفسكي أرتبط بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الكروي الحالي في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

أشارت التقارير الصحفية الإسبانية ان البولندي ليفاندوفسكي رفض عرضا باهظا من أحد الأندية السعودية التي لم يتم الكشف عنها لأنه يرفض فكرة الرحيل عن برشلونة وسعيد بها.
 

وتابعت التقارير أن ليس لديه النية في الرحييل عن صفوف برشلونة حتى في حال أنهى برشلونة الموسم بدون التتويج أي لقب، أو عرضوا عليه كافة أموال العالم.
 

وأنتقل ليفاندوفسكي إلى صفوف نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي 2022 قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

ولعب فاندوفسكي بقميص برشلونة هذا الموسم في 44 لقاء في كافة المسابقات وأحرز 23 هدفا وصنع 9 آخرين بواقع 32 هدفا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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