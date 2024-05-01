مفاجأة من "العميد".. اتحاد جدة يضغط على صلاح بورقة آسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، تطورات جديدة بشأن مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي، للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من نادي ليفربول، وتحديد بديله حال فشل الصفقة.

وشهد الموسم الماضي، مفاوضات قوية من جانب نادي اتحاد جدة السعودي، مع محمد صلاح وتقديم عرض مالي ضخم لضم اللاعب، ولكن لم تكتمل الصفقة.

ومن جانبه ذكر الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، أن نادي اتحاد جدة السعودي حدد سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، كبديل محتمل حال فشله في ضم محمد صلاح.

وأوضح الصحفي الإيطالي، أن اتحاد جدة لا يزال يضع محمد صلاح على رأس أولوياته، لكنه بات يدرك ضرورة الاستقرار على بديل، خاصة أن التقدم في صفقة النجم المصري تسير بوتيرة بطيئة.

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