"بعد 15 عاما".. فرد جديد يرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "ذا أثلتيك"، اسم جديد في الجهاز الفني لليفربول الإنجليزي، يرحل بنهاية الموسم الحالي، عقب قضاء 15 عاما داخل النادي.

وقالت الصحيفة إن جون أختربيرج مدرب حراس المرمى بليفربول، ينوي خوض تحدي جديد، بعد نهاية حقبة يورجن كلوب، مع انتهاء عقده بنهاية الموسم.

وكان جون أختربيرج ضمن الطاقم الفني في أكاديمية ليفربول، عام 2009، وبعدها تولى منصب مدرب حراس مرمى الفريق الأول، تحت القيادة الفنية لبريندان رودجرز وبعدها كلوب.

ويعد أختربيرج أحد الشخصيات المحبوبة في ليفربول، وسبق ووصفه كلوب بأنه "مهووس بحراسة المرمى"، وأشاد الأخير بمعرفته الجيدة بهذا المركز.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، في وقت سابق، الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وتشير التقارير إلى أن آرني سلوت، سيكون بديلا له.

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