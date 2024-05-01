بروسيا دورتموند يتقدم على باريس سان جيرمان بهدف في الشوط الأول بنصف نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان أمام ضيفه بوروسيا دورتموند، بتقدم الضيوف بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف بروسيا دورتموند اللاعب نيكلاس فولكروج في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

وبدأ باريس سان جيرمان مباراته امام بروسيا دورتموند بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى : دوناروما.

الدفاع : أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس

خط الوسط: فيتينيا، زاير إيمري، رويز

خط الهجوم : عثمان ديمبلي، باركولا، كيليان مبابي.

في حين بدأ فريق بروسيا دورتموند مباراته أمام باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، ماتس هوميلس، نيكو شلوتيربيك، إيان ماتسن.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، ايمري تشان، جوليان براندت.

خط الهجوم: كريم أديمي، نيكلاس فولكروج، جادون سانشو.