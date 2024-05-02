مفاجأة.. الاتحاد السعودي يعلن عودة كريم بنزيمة إلى ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السعودي في بيان رسمي عن عودة النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى نادي ريال مدريد لتلقى العلاج على يد الجهاز الطبي للنادي الملكي بعد اتفاق الناديين على علاج النجم الفرنسي في مركز العلاج الخاص بنادي ريال مدريد .

وقال بيان نادي الاتحاد السعودي: انه بعد التواصل بين الجهاز الطبي بنادي اتحاد جدة والجهاز الطبي بنادي ريال مدريد الأسباني بشأن الاصابات المتتالية التي المت بالنجم الفرنسي كريم بنزيمة فقد تم الاتفاق على سفر كريم بنزيمة إلى العاصمة الاسبانية مدريد لإجراء المزيد من الفحوصات تحت إشراف الطبيب الذي اشرف على علاجه خلال السنوات الماضية على أن يعود إلى المملكة العربية السعودية بعد اسبوع للانضمام إلى صفوف الفريق قبل المباريات الختامية للموسم الحالي.

يذكر ان كريم بنزيمة اصيب عدة اصابات خلال الموسم الحالي مما ابعده عن الكثير من مباريات اتحاد جدة الهامة ليفقد الفريق فرصة الفوز بأحد البطولات في الموسم الحالي .