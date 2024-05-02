الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توخيل يتوعد ريال مدريد بالفوز في «بيرنابيو»

توعد مدرب بايرن ميونيخ بإلحاق الهزيمة بريال مدريد في معقل النادي الإسباني استاد «سانتياغو بيرنابيو»، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل الفريقين (2-2) ذهاباً في ملعب بايرن ميونيخ (أليانز أرينا)، أول من أمس. وقال توخيل في تصريح صحافي، إن «فريقه مصمم على الفوز في بيرنابيو والتأهل إلى نهائي المسابقة». وأضاف: «الموقف واضح للغاية، سنذهب إلى مدريد من أجل الفوز، إنه واحد من أصعب الملاعب، وهذا ما يزيد حجم التحدي».

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