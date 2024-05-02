صدمة لـ كولر.. غياب ثنائي الاهلي عن مباراة الجونة القادمة

أكد الإعلامي أحمد شوبير على غياب ثنائي النادي الاهلي رامي ربيعة وأحمد عبد القادر عن مواجهة الفريق القادمة أمام الجونة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “أحمد عبد القادر تعرض للإصابة في مباراة الإسماعيلي التي لعبت أمس، وبالتالي اللاعب أصبح خارج حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر في مباراة الجونة القادمة”.

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وأضاف: “رامي ربيعة حصل على كارت أصفر في مباراة الإسماعيلي وتعرض للإيقاف أيضًا في مباراة الجونة القادمة لتراكم البطاقات الصفراء عليه”.

وكان الأحمر قد حقق الفوز أمس على نظيره الإسماعيلي بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الاهلي للنقطة الرابعة والعشرين في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

من جهة أخرى حسم المارد الأحمر تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي.