رسميا.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل بعد أزمته مع كلوب (فيديو)

حسم نادي ليفربول الإنجليزي مصير محمد صلاح من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعد أزمته مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.

ونشر نادي ليفربول فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” يروج فيه للموسم الجديد، حيث كتب عليه:” عراقة الماضي، فخامة الحاضر قميصنا الأساسي في موسم 2024/25، مستوحى من بطولة روما عام 84″.

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وكانت أزمة قد حدثت بين صلاح وكلوب في مباراة وستهام يونايتد الأخيرة، لحظة نزول صلاح كبديل، حيث تدخل داروين نونيز للفض بينهما.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره توتنهام الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من غمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، حصدها الفريق من 35 مباراة.

فيما يأتي فريق أرسنال ف صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، حصدها الفريق من 35 مباراة، ويأتي مانشستر سيتي وصيفًا برصيد 79 نقطة، حصدها من 34 مباراة.