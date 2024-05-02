حقيقة إنهاء الخلاف بين صلاح وحسام حسن

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة إنهاء الخلاف بين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وحسام حسن مدرب منتخب مصر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “سأتحدث بكل صدق وصراحة وشفافية الأزمة بين صلاح وحسام حسن لم تحل حتى الآن”.

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وأضاف: “وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كان وعد بحل الأزمة بين الثنائي، ولكنها ما زالت قائمة”.

وكانت أزمة قد حدثت بين الثنائي صلاح وحسام حسن بسبب رفض فريق ليفربول انضمام النجم المصري لقائمة المنتخب الوطني في البطولة الودية الماضية التي لعبت بالعاصمة الإدارية بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزلندا”.

ويستعد منتخب مصر لخوض مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

من جهة أخرى دخل محمد صلاح في أزمة مع مدربه الألماني يورجن كلوب، وذلك بعد المشادة التي حدثت بينهما في مباراة وستهام يونايتد الأخيرة.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره توتنهام الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.