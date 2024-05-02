نجم ليفربول السابق يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

دافع الدولي الإنجليزي، ولاعب ليفربول السابق، جلين جونسون، عن المصري محمد صلاح، بعد خلافه مع المدرب يورجن كلوب، خلال مواجهة الريدز أمام وست هام.

وكانت أزمة قد حدثت بين صلاح وكلوب في مباراة وستهام يونايتد الأخيرة، لحظة نزول صلاح كبديل، حيث تدخل داروين نونيز للفض بينهما.

وقال جونسون، خلال تصريحات عبر شبكة “سكواكا”:أنا أقدر صدق محمد صلاح، لأنه الشخص الوحيد الذي يخسر، إذا تحدث عن رأيه وأخبرك بما يدور في ذهنه حقًا، فسوف ينتقده الجميع ولن يتمكن من الفوز”.

ورفض محمد صلاح إجراء أي مقابلة مع الصحفيين عقب لقاء وست هام ولكنه قال لهم بابتسامه:” إذا تحدثت اليوم ستشتعل النار”.

وأضاف جونسون: “لهذا السبب لا ينبغي للاعبين إجراء المقابلات عندما يكونون غاضبين، أو بعد خروجهم للتو من الملعب، أو عندما يتم طردهم، لأنهم سيتحدثون من القلب. وبعض الناس ليسوا مصممين لتحمل ذلك”.

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وتابع: “أنا لا مانع ذلك، على الأقل هو محسوب ويعرف أنه سيقول بعض الأشياء التي ستزعج الناس، لذلك أنا متأكد من أنه أخبر الأشخاص الذين أزعجوه شخصيًا.”

وأتم: “أنا أحترم ذلك، أنا متأكد من أنه أطلق العنان لطاقته في مكان آخر، من الواضح أن المشجعين الآخرين والصحافة يحبون أن يفعل ذلك من أجلهم. لكن الأمر لا يتعلق بهم، أنا متأكد من أن كل ما سيقوله هو لصالح المدير الفني والفريق”.