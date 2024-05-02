الامارات | الزمالك يفوز في الدوري المصري ويتساوى مع الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الزمالك انتصاره الثالث توالياً وجاء على حساب ضيفه البنك الأهلي المنقوص 1-0 الخميس على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن المرحلة العشرين من الدوري المصري لكرة القدم، بهدف سجله أحمد سيد "زيزو" من ركلة جزاء (45+6).

ورفع الزمالك، الفائز على الجونة 3-2 وغريمه التقليدي الاهلي 2-1 في المرحلتين الماضيتين، رصيده إلى 24 نقطة من 14 مباراة ليحتل المركز الثاني عشر، متساويا مع الأهلي المصري، ولا يزال في جعبته ست مباريات مؤجلة بسبب مشاركاته الخارجية. فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبخلاف المتوقع، بدأ البنك الأهلي اللقاء ضاغطاً وباغت دفاع الزمالك في أكثر من محاولة، وأجبرت الإصابات البرتغالي جوزيه غوميش مدرب الزمالك على اجراء تغييرين مبكرين في نصف الساعة الأول، فأدخل المدافع حسام عبد المجيد بدلاً من مصطفى الزناري (12)، ثم دفع بالبنيني سامسون أكينيولا بدلاً من مصطفى شلبي (26).

وقبل لحظات من نهاية الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة محمد عبد الغني لأكينيولا، لينفذها زيزو بنجاح.

وحمل الهدف الرقم 77 لزيزو بقميص الزمالك في كل المسابقات منذ انضمامه للفريق الأبيض عام 2019، ليواصل به احتلال المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق الأبيض.

وتعرضت آمال البنك الأهلي في العودة لضربة قوية مع بداية الشوط الثاني، حين حصل لاعبه أسامة فيصل على الإنذار الثاني لادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء ليطرد (55)، ويكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وظن أحمد حمدي أنه ضاعف تقدم الزمالك قبل 12 دقيقة على نهاية اللقاء، حين استغل عرضية زيزو التي فشل حارس البنك الأهلي حسن شاهين في الإمساك بها. لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" أظهر وجود تسلل على زيزو ليتم إلغاء الهدف.

ويلتقي الزمالك مع سموحة بالإسكندرية الأحد، قبل أن يتفرغ الفريق الأبيض لمباراتي نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. وبلغ الزمالك النهائي بالفوز على دريمز الغاني 3-0 في مجموع مباراتي نصف النهائي.