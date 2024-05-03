ضياء السيد ينتقد حكام الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - قال ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن التحكيم المصري لا يوجد به معيار ثابت في القرارات، لافتا إلى أن الحكم محمد عادل تسرع في إشهار البطاقة الحمراء لأسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي في مباراة الزمالك.

أضاف ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إصابة مصطفى شلبي ونزول سامسون أكينيولا صحح تشكيل وخطة الزمالك في مباراة البنك الأهلي".

وواصل: "الحكم محمد عادل تسرع في إشهار البطاقة الصفراء الثانية لأسامة فيصل، الذي لم يظهر وكأنه يتحايل للحصول على ركلة جزاء".

وتابع السيد: "ركلة جزاء الزمالك لا يتم احتسابها في العديد من الحالات الأخرى، ولا يوجد معيار ثابت في قرارات الحكام المصريين".

وأختتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "الزمالك كان عليه تكثيف الهجوم بعد البطاقة الحمراء لأسامة فيصل، خصوصًا أنه كان يتبقى 40 دقيقة في المباراة".