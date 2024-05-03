الامارات | كلوب: المشكلة بيني وبين صلاح سُوّيت نهائيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر المدرب الألماني لنادي ليفربول ثالث الدوري الانكليزي لكرة القدم يورغن كلوب بأن المشكلة بينه وبين مهاجم فريقه الدولي المصري محمد صلاح "قد سويت نهائيا". وقال كلوب في مؤتمر صحافي اليوم "لقد سويت الامور، لا مشكلة بيننا".وأضاف "لو لم نكن نعرف بعضنا البعض لهذه الفترة الطويلة، لما كنت اعرف كيف كنا سنحل هذه المشكلة. لكن الاحترام متبادل بيننا وبالتالي لا مشكلة فعلا. لقد سويت الامور وكلانا ينظر الى الامام".

وحصلت مشادة كلامية بين صلاح وكلوب خلال مباراة وست هام الاسبوع الماضي (2-2) لدى قيام الثاني باشراك الاول في الدقيقة 79 انتهت بعد تدخل من المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس الذي حاول التخفيف من غضب الفرعون المصري.

ولدى سؤاله عما حصل مع النجم المصري، رفض كلوب بعد المباراة في حديث لشبكة "تي أند تي" التكلم عما حصل، مضيفاً "تحدثنا بشأن ذلك (مع صلاح) في غرفة الملابس. الأمر انتهى". لكن تصريح صلاح لدى مروره في المنطقة الإعلامية المختلطة لم يشر إلى أن الأمر انتهى، إذ أجاب لدى سؤاله عما حصل قائلاً "ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت".