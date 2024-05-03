الامارات | "عجوز في طريقه للرحيل".. كلوب يهاجم وضع كرة القدم الإنجليزية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، هجوما شرسا على حال كرة القدم الإنجليزية، مشددا على أن الدوري الإنجليزي الممتاز "مرهق ولكنه غير مبالغ في تقدير قيمته".

كان فريق كلوب أحد الأندية الإنجليزية التي فشلت في تجاوز دور الثمانية في المسابقات القارية هذا الموسم، فيما أصبح أستون فيلا، الفريق الإنجليزي الوحيد الذي بلغ المربع الذهبي بالبطولات الأوروبية، قريبا من وداع بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، عقب خسارته 2 / 4 أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني أمس الخميس، في ذهاب قبل نهائي المسابقة.

وكان كلوب، الذي يستعد للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، دائما ما ينتقد جدول المباريات المزدحم وأعباء العمل المفروضة على اللاعبين طوال الموسم، ولكن بينما يستعد لمغادرة النادي، فقد أطلق العنان لأفكاره حول حالة اللعبة بإنجلترا.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "خسارة أستون فيلا الليلة الماضية تعني أنه إذا خرج، فلن يكون هناك أي فريق إنجليزي في أي نهائي أوروبي".

وأضاف: "وداع (مانشستر) سيتي وأرسنال من دور الثمانية لدوري الأبطال، وخروجنا من الدور ذاته في الدوري الأوروبي ليس انعكاسا حقيقيًا للجودة ولكننا لم نتمكن من تقديم المستوى المطلوب في اليوم الذي كان يتعين علينا أن نفعل فيه ذلك".

أشار كلوب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "إنه ليس مبالغا فيه، إنه مرهق. بهذه السهولة. يمكنك التحدث عن ذلك حتى يدرك الجميع الأمر، ولكن من الواضح أن هناك من يحتاج لمساعدة الناس. هذه نصيحة بسيطة من رجل عجوز في طريقه للرحيل".

ولم تفلت أي مؤسسة مرتبطة بكرة القدم من انتقادات كلوب، الذي انتقد هيئات البث ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والإداريين والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسخر المدرب الألماني أيضا من الخطوة الأخيرة لإلغاء مباراة الإياب في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية وإلغاء إقامة لقاءات إعادة لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في ظل تطبيق النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم وزيادة عدد الأندية المشاركة في المسابقة.

وقال كلوب قبل لقاء فريقه مع ضيفه توتنهام هوتسبير بعد غد الأحد بالدوري الإنجليزي "لقد ألغيتم مباراة واحدة. لست متأكدا من عدد اللقاءات الزائدة التي ستخوضها الأندية بدوري الأبطال الموسم القادم - ثلاثة؟ لقد استبعدتم مباراة الإياب في قبل نهائي كأس الرابطة والمناقشة التي تسمحون بها جميعا هي: "ما هذا؟"، وأضاف: "لقد ألغوا مباراة واحدة".

وتابع "لقد أجريت نقاشًا منذ بضعة أيام فقط مع بعض الزملاء بقناتي التلفزيونية المفضلة والتي بالتأكيد لن أشاهدها مرة أخرى، (تي إن تي)، وكان دائما يقال لي (إنهم يدفعون لك، إنهم يمنحون المال لكرة القدم). الأمر ليس كذلك، أنا أرى الأمر بالعكس: كرة القدم هي التي تدفع لهم المال".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا "ليس الأمر كما لو أن محطتي (تي إن تي) أو سكاي لا تعملان بشكل جيد للغاية. يتعين عليهما أن يصبحا شركاء لكرة القدم مرة أخرى وليس ضاغطين عليها".