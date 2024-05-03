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متفوقًا على صلاح وهالاند.. فودين يحقق جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

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فيل فودين - مانشستر سيتي

فيل فودين - مانشستر سيتي

تفوق نجم مانشستر سيتي، فيل فودين، على عمالقة الممتاز، وتمكن من تحقيق الفوز بجائزة أفضل لاعب في “البريميرليج”، لأول مرة في مسيرته.

وأعلن اتحاد كُتاب كرة القدم في إنجلترا، اليوم الجمعة، فوز المهاجم فيل فودين، بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.

وحصل فودين، على أعلى نسبة من الأصوات بواقع (42%)، متفوقًا على كل من لاعب خط وسط أرسنال ديكلان رايس، ونجم مانشستر سيتي، ورودري، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث، على الترتيب.

وجاء كل من: مارتن أوديجارد (آرسنال)، وأولي واتكينز (أستون فيلا)، وكول بالمر ()، الذين احتلوا باقي المراكز الستة الأوائل.

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ويعيش النجم الإنجليزي، أفضل أيامه مع نادي مانشستر سيتي، حيث سجل 22 هدفا وصانعا 10 لزملائه، في كل المسابقات هذا الموسم.

وأصبح فيل فودين ثالث لاعب من نادي مانشستر سيتي، يتوج بهذه الجائزة، في آخر 4 سنوات، بعد روبن دياز في 2021، وإيرلينج هالاند العام الماضي.

 

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