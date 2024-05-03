ميسي يفوز بجائزة جديدة في الدوري الأمريكي.. تفاصيل

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق إنتر ميامي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لشهر أبريل، لأول مرة منذ انضمامه للنادي.

وقاد ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي، لتحقيق الفوز في ثلاثة مباريات، والتعادل في مباراة واحدة خلال 4 مباريات خاضها.

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وتمكن النجم الدولي الأرجنتيني، من تسجيل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 4 لقاءات لعبها إنتر ميامي في شهر أبريل ليساهم في 10 أهداف.

ويتصدر النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي جدول ترتيب هدافي الدوري الأمريكي برصيد 9 أهداف.

ويحتل نادي إنتر ميامي، صدراة جدول ترتيب المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي برصيد 21 نقطة.

ومن المقرر أن يغيب ليونيل ميسي عن كأس العالم للأندية الموسع 2025 والذي يلعب في أمريكا، وذلك حسبما أكدت ديل ميلي الإنجليزية.

وكان ميسي قد انضم إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم الماضي.