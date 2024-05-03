كلوب عن خلافه مع صلاح: تم حل المشكلة بالكامل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن انتهاء الخلاف الذي حدث بينه وبين محمد صلاح مهاجم الفريق.

وقال كلوب، في مؤتمر مباراة توتنهام، عن المشكلة الاخيرة مع محمد صلاح: "تم حلها بالكامل، لا توجد اي مشكلة، نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة ونحترم بعضنا البعض كثيرًا."

شارك النجم المصري محمد صلاح في تدريبات فريق ليفربول، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام توتنهام المقرر إقامتها في السادسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

يأتى ذلك في الوقت الذي شهدت الأيام الماضية خلافًا حادًا بين محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب جلوس الفرعون على مقاعد بدلاء الريدز في مباراة وست هام الأخيرة في البريميرليج.