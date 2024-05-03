الهلال يضرب التعاون بثلاثية في الدوري السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في تحقيق الفوز على نظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الهلال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره التعاون، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

افتتح التهديف الكسندر ميتروفيتش، في الدقيقة 40 من صناعة ميشيل ديلجادو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

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وفي الشوط الثاني، تمكن سعود عبدالحميد من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 70 من صناعة سافيتش، فيما أضاف صالح الشهري الهدف الثالث في الدقيقة 90+7 من صناعة ميشيل ديلجادو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 83 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند 51 نقطة محتلًا المركز الرابع.