الامارات | الوحدة يهزم "الزعيم".. ويتوج بطلا للكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق الوحدة بلقبه الثالث في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم اليوم بعد الفوز على العين في المباراة النهائية بهدف لصفر، في لقاء كان فيه "الزعيم" الطرف الأفضل بسيطرته الكاملة على تفاصيل اللقاء، لكن "العنابي" عرف كيف يحقق المطلوب منه وحافظ على تقدمه منذ الدقيقة 15.

وأوفت المباراة بكامل وعودها من الناحية الفنية، وكانت مثيرة وحماسية، ولبت تطلعات جماهير الطرفين. وقادها الحكم المكسيكي، سيزار راموس. وفض الوحدة شراكة اللقبين مع العين، إذ تقدم على "الزعيم" بلقب، كما قلص الفارق مع شباب الأهلي الأكثر تتويجاً بالبطولة في خمس نسخ سابقة. وبعد نهاية المباراة تم تكريم لاعبي العين بالميداليات الفضية، بينما نال لاعبو الوحدة الميداليات الذهبية ولقب الكأس الذي رفعه قائد الوحدة إسماعيل مطر، الذي يختتم مشوارا تاريخيا مع "العنابي" بلقب كأس الرابطة.

وكان الوحدة قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله لاعبه لوكاس بيمينتا مبكراً بكرة رأسية في الدقيقة 15 بعد أن كسر مصيدة التسلل، وهو الهدف الذي كافح لاعبوه ومن خلفهم حارس المرمى راشد عيسى في المحافظة عليه في مواجهة سيل الهجمات المنتظمة من لاعبي العين، الذين خاضوا معظم أوقات الشوط في منطقة "العنابي".

وخلال الشوط الثاني استمرت افضلية العين بفضل الاستحواذ على الكرة والمبادرة بشن الهجمات المستمرة لكن ذلك لم يكن كافياً لتغير واقع اللقاء بسبب الاستبسال الدفاعي وتماسك لاعبي الوحدة.