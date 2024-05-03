اتحاد جدة يعلن غياب أحمد حجازي عن مباراة أبها في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن اتحاد جدة السعودي غياب المدافع المصري أحمد حجازي عن مباراة أبها المقررة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويأتي غياب أحمد حجازي بسبب تعرضه للإصابة خلال تدريبات اتحاد جدة قبل خوض المباراة.

وأوضح اتحاد جدة حجم الإصابة في بيان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "x": "إصابة أحمد حجازي بـ التواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى".

ويلتقي الاتحاد مع أبهاء في تمام التاسعة مساء اليوم على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة"، في خضم مواجهات الجولة الـ 30 من عمر مباريات الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد فريق أبها بالمركز السابع عشر، ولديه 25 نقطة.