الامارات | أول تعليق لمدرب العين عقب الخسارة من الوحدة في نهائي الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق العين، الأرجنتيني كريسبو، أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام الوحدة في المباراة النهائية لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في المباراة التي انتهت بفوز الوحدة بهدف دون مقابل، وأقيمت في استاد محمد بن زايد.

وقال المدرب عقب المباراة، في تصريح نشره الحساب الرسمي للنادي عبر منصة إكس: "الواقع يؤكد أننا لم نستحق الخسارة في النهائي إذ استقبلنا هدفاً من فرصة واحدة للمنافس بعد أن فرضنا سيطرة مطلقة وأهدرنا جملة من الفرص ولكن كل هذا لم يكن كافياً وفخور بلاعبي فريقي والأهم أن يكون اللاعبين أيضاً فخورين بأنفسهم".

وأضاف مدرب العين: "لم نكن في يومنا الليلة وأحياناً في عالم كرة القدم تحتاج لشيء من الحظ وهذا مؤشر إلى العمل للتطور ويتوجب علينا أن نكون أكثر فاعلية أمام المرمى دائماً ما أعتمد سياسة واضحة في مسيرتي الرياضية تتأسس على احترام الحكام ولا أفضل الحديث عن التحكيم".