الامارات | جياد الإمارات تطارد اللقب الـ 11 في «2000 غينيز» الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية، عصر اليوم، إلى مضمار «نيوماركت» العريق في بريطانيا، حيث ينطلق سباق «2000 غينيز» الإنجليزي، المخصص للمهور من عمر ثلاث سنوات، والمصنف ضمن سباقات الفئة الأولى، لمسافة 1600 متر عشبي.

وتتطلع جياد الإمارات لإحراز اللقب الـ11 تاريخياً في البطولة الكلاسيكية العريقة التي تعود انطلاقتها إلى عام 1809، وذلك من خلال مشاركة أربعة خيول، يتقدمها مهر «غودولفين» غير المهزوم «نوتبل سبيتش» الطامح، تحت إشراف المدرب شارلي آبلبي، لكتابة التاريخ، كونه يخوض أول سباق له على المضامير العشبية، بعد ثلاثة انتصارات متتالية حققها على الأرضيات الاصطناعية، خصوصاً أنه لم يسبق لأي جوادٍ منذ عام 1938 أن فاز بسباق «نيوماركت» الكلاسيكي، بعد مشاركته على الأرضية الاصطناعية، منذ أن فعلها الجواد «ناش» الذي توج بلقب تلك النسخة.

ويدفع فريق «شادويل» بممثله «البناي» بإشراف المدرب أوين باروز، في سباق يطمح خلاله للقب أول في سباقات الفئة الأولى، في محاولته الثانية، بعد أن حلّ وصيفاً في أكتوبر الماضي في سباق «ديوهرست ستيكس».

وإلى جانبهما، يبرز المهران «روزاليون» و«إنشيرين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم. ويدخل «روزاليون» بإشراف المدرب ريتشارد هانون، السباق «الكلاسيكي» على خلفية تحقيقه في أكتوبر الماضي انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى، حين توج بلقب «بري جاك لوك لاغادير» في ثاني أيام مهرجان «قوس النصر» على مضمار «لونغشام» الفرنسي.

بدوره يتطلع «إنشيرين» بإشراف المدرب كيفين ريان لخوض تحدي سباقات هذه الفئة، بعد مشاركتين فقط في عالم السباقات، اختتمهما بالفوز في مارس الماضي في سباق امتد على مسافة 1600 متر ذاتها، وإنما على مضمار «نيوكاسل» البريطاني.

يُذكر أن اللقب الأخير لخيول الإمارات في السباق الإنجليزي، جاء من خلال المهر «كوريباس» لـ«غودولفين» في نسخة 2022، حين توّج باللقب تحت إشراف المدرب شارلي آبلبي.

. آخر لقب لخيول الإمارات كان في نسخة 2022 عن طريق المهر «كوريباس».