الامارات | كلوب: مشكلتي مع صلاح انتهت

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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: مشكلتي مع صلاح انتهت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، في مؤتمر صحافي أمس: «مشكلتي مع محمد صلاح انتهت». وأضاف: «الاحترام المتبادل بيننا أسهم في تجاوز هذه المشكلة سريعاً». وحصلت مشادة كلامية بين صلاح وكلوب خلال مباراة وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي، والتي انتهت 2-2، حيث ظهر صلاح غاضباً بسبب دخوله بديلاً، فاحتد النقاش بينهما لدرجة اقترابهما من الاشتباك.
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