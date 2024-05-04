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الامارات | كلوب: مشكلتي مع صلاح انتهت

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: مشكلتي مع صلاح انتهت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق ، الألماني يورغن كلوب، في مؤتمر صحافي أمس: «مشكلتي مع محمد صلاح انتهت». وأضاف: «الاحترام المتبادل بيننا أسهم في تجاوز هذه المشكلة سريعاً». وحصلت مشادة كلامية بين صلاح وكلوب خلال مباراة وست هام في الممتاز الأسبوع الماضي، والتي انتهت 2-2، حيث ظهر صلاح غاضباً بسبب دخوله بديلاً، فاحتد النقاش بينهما لدرجة اقترابهما من الاشتباك.

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