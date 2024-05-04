الامارات | «نصر شرودر» قادر على الفوز بلقب الدوري.. بشرط واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رياضيون أن النصر بقيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر الأفضل في الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، مشيرين إلى أن الفريق أصبح له شكل مختلف تماماً لكنه لا يزال بحاجة إلى بعض الأمور إذا كان يبحث عن المنافسة على لقب الدوري.

وقالوا لـ «الإمارات اليوم» إن «إذا أراد النصر الفوز بالدوري الموسم المقبل فذلك سيتحقق بشرط التعاقد مع لاعبين أجانب ومقيمين وتدعيم الصفوف بعدد من اللاعبين المواطنين، والحفاظ على مكتسبات الموسم الحالي».

ونجح النصر في الوصول إلى المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري بـ 35 نقطة متساوياً بالرصيد نفسه مع الوحدة «الرابع»، ويتأخر بفارق نقطة واحدة عن العين «الثالث»، وذلك بعد أن كان في المركز العاشر في أولى جولات البطولة، كما تأهل الفريق لمواجهة الوصل في نهائي كأس رئيس الدولة بعد الفوز على شباب الأهلي في الدور نصف النهائي.

يذكر أن درع الدوري غائبة عن خزائن النصر منذ 38 عاماً.

شرودر.. كلمة السر

قال قائد المنتخب الوطني وفريق النصر عبدالرحمن محمد: «إن المدرب شرودر غيّر شكل الفريق بالكامل، وأعطى الفرصة لعدد من اللاعبين من أبناء النادي والأكاديمية فرصتهم، فكانوا عند حسن الظن إضافة إلى توظيف عناصر الفريق بالشكل الصحيح، وخطوة تجديد عقده جيدة من قبل مجلس الإدارة».

وأضاف: «يحتاج النصر الموسم المقبل، إلى تدعيم الصفوف بلاعبين أو ثلاثة على مستوى الأجانب، ويعتبر اللاعب المغربي عادل تاعرابت، من أبرز النجوم الحالين ويجب استمراره، ولكن يجب البحث عن لاعبين أو ثلاثة أجانب قادرين على قيادة الفريق للمنافسة على لقب الدوري، إضافة إلى المقيمين، إذ استفاد الفريق هذا الموسم من اللاعب موسى ناداي، ويجب البحث عن لاعبين مقيمين أيضا لتدعيم الصفوف».

وأوضح: «اللاعبون الأجانب سيساعدون المدرب في بناء فريق قادر على المنافسة الموسم المقبل، إضافة إلى أن النصر إذا نجح في إنهاء الموسم بالمركز الرابع أو الخامس، سيكون ذلك أمراً رائعاً للفريق واللاعبين والجمهور خصوصاً بعد بداية الموسم غير الجيدة، وستعطي دافع للفريق، وسيكون ذلك رائعاً إذا نجح (العميد) في الفوز بلقب كأس رئيس الدولة أيضا أمام الوصل في المباراة النهائية، إذ ستكون ذلك دافعاً لمجلس الإدارة واللاعبين والجمهور لبداية موسم قوي الصيف المقبل».

النصر بحاجة لأجانب

من جهته، قال لاعب وعضو مجلس إدارة نادي النصر السابق الدكتور حسن سهيل: «على الرغم من النتائج الإيجابية إلا أن الفريق لا يزال يحتاج إلى الدعم في بعض الخطوط، إذا كنا نبحث عن المنافسة على لقب الدوري، فمشوار البطولة صعب، ويجب دعم الصفوف بعدد من اللاعبين المواطنين وأيضا الأجانب في بعض الخطوط، وإجراء بعض التغييرات لكي يستطيع الفريق المنافسة على لقب الدوري الطويل في الموسم المقبل».

وتابع: «بالتأكيد شرودر لم يتمكن من ذلك هذا الموسم، بسبب ضيق الوقت والتعاقد معه في منتصف الدوري، ولكن مع انطلاقة الموسم المقبل، يستطيع المدرب المنافسة بدعم الصفوف لبناء فريق يستطيع المنافسة».

الإعداد من الآن

بدوره، أشاد مدير فريق النصر السابق والمحلل الفني خالد عبيد، بمدرب فريق النصر شرودر، وبما يقدمه مع «العميد» فنياً، وقال: «إن المدرب نجح مع كل الفرق والأندية التي قام بتدريبها، وحتى مع العين إذ تمت إقالته من تدريب الفريق وهو متصدر للدوري، وأكمل ذلك بالنجاح مع النصر إذ عمل بأريحية وتحكم في غرفة الملابس».

وأضاف: «النصر أصبح يلعب المباريات بأي لاعبين موجودين والدليل مباريات شباب الأهلي، التي لعبها الفريق مفتقداً إلى تسعة لاعبين إضافة إلى قبل نهائي الكأس ولكن شرودر تغلب على النقص العددي بالخطة المناسبة وإعطاء الفرصة للاعبين، مع التألق الكبير للاعب المغربي عادل تاعرابت، الذي أعطاه المدرب الحرية والثقة في اللعب بدون ضغوط وهو ما ساهم في تألق الفريق، إضافة إلى شيء مهم جدا وهو عودة حسين مهدي من الإصابة إلى وسط الملعب حيث أصبح محطة مهمة للفريق».

وأضاف: «يجب العمل من الآن تحضيراً للموسم المقبل، ونحن سعداء جدا بشكل الفريق، ولكن التحدي سيكون أقوى ويجب دعم الفريق حتى يكون هناك تنافس بين اللاعبين في التدريب وليس المباريات فقط، إذ نلعب الموسم الحالي مباراة كل أسبوع وبدون أي ضغوط وبالتأكيد سيكون الوضع مختلف الموسم المقبل إذا أصبح الفريق في قلب المنافسة على أكثر من لقب».

وأشاد عبيد بمجلس الإدارة في خطوة التجديد للمدرب موسماً واحداً فقط حتى تظل العلاقة بين المدرب والنادي جيدة، موضحا أن «الجمهور أصبح سعيداً بما يقدمه الفريق، ولكن في الوقت نفسه يطلب الأكثر والاستعداد من الآن للموسم المقبل على مستوى اللاعبين الأجانب والمقيمين».

تطور فني رائع

أكد مدير المنتخب الوطني للكرة الشاطئية بدر حارب أن النصر ظهر بتطور رائع وعمل فني كبير والدليل هو خسارة مباراة واحدة في أكثر من 12 مباراة، مشيراً إلى أن «النصر لم يجرِ أي تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية أي أن الفريق الذي بدأ الموسم بترتيب سيء في الدور الأول، هو نفسه الذي نجح في الوصول إلى مربع الكبار ونهائي كأس رئيس الدولة».

وقال حارب: «أصبح هناك منظومة عمل في النصر، ومدرب ممتاز، وبات الأفضل على مستوى النتائج مع فريق الوصل في الدور الثاني».

واختتم حارب: «النصر يحتاج فقط إلى تدعيم الصفوف بعدد بسيط من اللاعبين لكي يكون قادر على المنافسة في بطولة الدوري».