الامارات | العروبة إلى «المحترفين».. ونقطة تفصله عن درع «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد فريق العروبة رسمياً يوم أمس، إلى دوري أدنوك للمحترفين، في موسم استثنائي ومميز للفريق. واستفاد العروبة من تعادل دبا الحصن ودبا الفجيرة من دون أهداف في الجولة 30 لدوري الدرجة الأولى. وبات العروبة في حاجة إلى نقطة واحدة فقط لحسم درع الدرجة الأولى حين يخوض مباراته اليوم أمام «غلف إف سي»، إذ لدى العروبة 67 نقطة، بينما لدى دبا الفجيرة الثاني 56 نقطة، ودبا الحصن 55 نقطة، وكلا الفريقين سيتنافسان على البطاقة المتبقية إلى «المحترفين» خلال الجولات المقبلة، خصوصاً أن الفارق بينهما نقطة فقط.

وفي بقية مباريات الجولة أمس، فاز يونايتد على الجزيرة الحمراء (4-0)، وفاز العربي على الذيد (3-1)، والحمرية على سيتي بالنتيجة نفسها، ليهبط سيتي إلى دوري الدرجة الثانية.