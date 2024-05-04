الامارات | الوحدة يصد العين ويتوّج بطلاً للكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق الوحدة بلقبه الثالث في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم يوم أمس، بعد الفوز على العين في المباراة النهائية بهدف دون ردّ، في لقاء كان فيه «الزعيم» الطرف الأفضل بسيطرته الكاملة على تفاصيل اللقاء، لكن «العنابي» عرف كيف يحقق المطلوب منه وحافظ على تقدمه منذ الدقيقة 15.

وأوفت المباراة بكامل وعودها من الناحية الفنية، وكانت مثيرة وحماسية، ولبت تطلعات جماهير الطرفين. وقادها الحكم المكسيكي، سيزار راموس.

وفض الوحدة شراكة اللقبين مع العين، إذ تقدم على «الزعيم» بلقب، كما قلص الفارق مع شباب الأهلي الأكثر تتويجاً بالبطولة في خمس نسخ سابقة. وبعد نهاية المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، تم تكريم لاعبي العين بالميداليات الفضية، بينما نال لاعبو الوحدة الميداليات الذهبية ولقب الكأس الذي رفعه قائد الوحدة إسماعيل مطر، ليختتم مشواراً تاريخياً مع «العنابي» بلقب كأس الرابطة، بعد أن أعلن في وقت سابق أنه سيعتزل بنهاية الموسم الحالي.

ويمثل التتويج باللقب إنقاذاً لموسم الوحدة الذي كان قد ودّع كأس رئيس الدولة مبكراً، وتضاءلت حظوظه في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، الذي ينفرد الوصل بصدارته برصيد 52 نقطة مع تبقي خمس جولات على نهاية البطولة.

وكان الوحدة قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله لوكاس بيمينتا مبكراً بكرة رأسية في الدقيقة 15، بعد أن كسر مصيدة التسلل، وهو الهدف الذي كافح لاعبوه ومن خلفهم حارس المرمى راشد عيسى في المحافظة عليه في مواجهة سيل الهجمات المنتظمة من لاعبي العين.

وخلال الشوط الثاني استمرت أفضلية العين بالاستحواذ على الكرة والمبادرة بشن الهجمات المستمرة، لكن ذلك لم يكن كافياً لتغيير واقع اللقاء بسبب الاستبسال الدفاعي وتماسك لاعبي الوحدة.

. الوحدة أنقذ الموسم الحالي بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.