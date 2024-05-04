الامارات | الشارقة بلا «مهاجم هداف».. وشباكه تهتز 30 مرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» من الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، أن 12 لاعباً تناوبوا على تسجيل أهداف الشارقة الـ41 في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم، وسط غياب المهاجم الهداف، بينما يعتبر البرازيلي كايو لوكاس الأكثر تهديفاً في الفريق برصيد ثمانية أهداف.

ومن الناحية الدفاعية، استقبلت شباك الشارقة 30 هدفاً حتى الآن، بينما كانت قد اهتزت 21 مرة في 26 جولة طوال الموسم الماضي.

وتراجع الشارقة في الموسم الحالي إلى المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة متأخراً بفارق 21 نقطة عن الوصل «المتصدر»، رغم أن الفريق يذخر في صفوفه بكوكبة من اللاعبين المميزين يتقدمهم البرازيلي كايو لوكاس، والمغربي فراس بالعربي، والمالي موسى ماريغا، والبوسني ميراليم بيانيتش، الذين كان بإمكانهم صنع الفارق وقيادة «الملك» لترتيب متقدم في الدوري أفضل من وضعه الحالي، لكن نتائج الفريق تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

ولم يتذوق الشارقة طعم الفوز في الدوري منذ الجولة الـ14، التي حقق فيها الفوز على حساب اتحاد كلباء بهدف نظيف.

وسجل أهداف الشارقة بالدوري 12 لاعباً، إذ يتصدر كايو لوكاس قائمة هدافي الفريق بثمانية أهداف، فيما يأتي الغيني عثمان كامارا في المركز الثاني برصيد ستة أهداف، يليه سباستيان تيغالي والمالي موسى ماريغا، ولوان بيريرا بخمسة أهداف لكل منهم، ثم التونسي فراس بالعربي بثلاثة أهداف، والكوري الجنوبي يومين تشو بهدفين، وعبدالله غانم ومحمد عبدالباسط وماجد سرور وباكو ألكاسير قبل انتقاله لفريق الإمارات وحمد فهد (هدف واحد)، فيما أكملت النيران الصديقة أهداف الفريق عبر لاعب الجزيرة عبدالله إدريس ولاعب شباب الأهلي وليد عباس.

وعانى الشارقة في الفترة الماضية مشكلات عدة أدت إلى تراجعه، بعدما كان منافساً قوياً على الصدارة، ورغم استقطاب الفريق لعناصر جديدة في صفوفه خصوصاً التونسي فراس بالعربي لاعب عجمان السابق، والمهاجم المالي موسى ماريغا القادم من نادي الهلال السعودي، إلا أنهما لم يصنعا الفارق المطلوب مع الفريق وجاء مردودهما متواضعاً للغاية حتى الآن، على الرغم من أن كليهما يملك إمكانات فنية كبيرة.

وودّع الشارقة أخيراً كل بطولات الموسم الحالي، إذ خرج من كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على الرغم من أنه حامل لقب البطولتين في الموسم الماضي، وابتعد عن المنافسة على الدوري، وخسر لقب النسخة الأولى لكأس السوبر الإماراتي القطري الذي فاز به العربي، كما ودّع دوري أبطال آسيا من دور المجموعات.

سالم حديد: الأرقام لا تكذب.. أين اللاعب الهداف؟

سالم حديد.

أكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني والمستشار القانوني سالم حديد، أن الإحصائية كشفت عن خلل فني كبير في الشارقة، إذ يعاني الفريق غياب اللاعب الهداف ورأس الحربة وصانع الألعاب، ما أثر كثيراً على الفريق وانعكس بصورة سلبية على نتائج الفريق هذا الموسم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أين اللاعب الهداف؟ كايو لوكاس، رغم تصدره قائمة هدافي الفريق، إلا أنه ليس لاعباً هدافاً.. الأرقام لا تكذب».

وأوضح: «كما أن نسبة الأهداف العالية التي استقبلتها شباك الشارقة مقارنة بالمواسم السابقة خصوصاً الموسم الماضي، كشفت أيضاً عن وجود خلل فني كبير يحتاج إلى العلاج، خصوصاً أن شباك الفريق طوال دوري الموسم المنصرم استقبلت 21 هدفاً في 26 جولة، في حين أن شباك الفريق استقبلت هذا الموسم 30 هدفاً في 20 جولة».

وشدّد سالم حديد على أن هناك أخطاء فنية تتعلق بالاختيارات للاعبين وهو ما يتحمله المدرب الروماني أولاريو كوزمين، باعتباره المسؤول عن الفريق فنياً بجانب شركة كرة القدم بالنادي، متسائلاً: «كيف يفرط النادي في لاعب هداف مثل المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، الذي تمت إعارته لفريق الإمارات، في حين تم التعاقد مع المهاجم موسى ماريغا، كما أن التونسي فراس بالعربي لم يجد الفرصة الكافية، لكي يثبت وجوده مع الفريق حتى الآن».

. آخر فوز حققه الشارقة في الدوري كان على حساب كلباء ضمن الجولة الـ14.