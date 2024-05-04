بروسيا دورتموند وجهة يورجن كلوب المقبلة بعد رحيله عن ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت بعض التقارير الصحفية أن الخطوة المقبلة للألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بعد إعلانه الرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الحالي.

كشفت صحيفة ذا إندبندت الإنجليزية عن إمكانية عودة يورجن كلوب لتدريب بوروسيا دورتموند الألماني، خاصة أن إدين تيرزتش مدرب دورتموند الحالي يعاني من ضغط كبير وهناك إمكانية لرحيله بسبب سوء النتائج في الدوري على الرغم من وصول الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد تيرزيتش مع بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم المقبل أي أنه قد يستمر لموسم إضافي قبل الرحيل.

وكان يورجن كلوب صرح عقب إعلان رحيله بإنه لن يقود أي فريق في الموسم المقبل وسيحصل على فترة راحة لمدة موسم على الأقل، حيث أعلنت إندبندنت أن يورجن كلوب قد يعود لتدريب دورتموند في عام 2025 بعد نهاية فترة الراحة التي أعلن حصوله عليها.