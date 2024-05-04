توماس توخيل يواجه شبح الإقالة من تدريب بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن توماس توخيل أصبحت أيامه معدودة على رأس القيادة الفنية لبايرن ميونخ، بعد التكهنات التي أُثيرت خلال الفترة الأخيرة.



وفشل توخيل في الفوز بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم، بعدما نجح باير ليفركوزن بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو في تحقيق اللقب بعد سيطرة بفارية لأكثر من 12عامًا.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن إدارة بايرن ميونخ تفكر في إقالة توماس توخيل حال خرج من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام ريال مدريد.

وأوضحت أن توخيل سيستمر على رأس القيادة الفنية للبفاري في حال عبر عقبة ريال مدريد في نصف نهائي الشامبيونزليج الأوروبي، لكن المؤشرات تمنح الملكي التأهل بعد التعادل في مباراة الذهاب بنتيجة 2/2 على ملعب أليانز آرينا.

وكان ريال مدريد قد نجح في الخروج من مواجهة الذهاب أمام بايرن ميونخ متعادلًا 2/2، في المباراة التي جمعتهما بملعب الاخير أليانز آرينا.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة قوية أمام شتوتجارت، والمقرر انطلاقها في تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "مرسيدس بنز آرينا".