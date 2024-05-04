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تشيلسي يقدم عرضا مغريا لأنتونيو كونتي مدربه السابق

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت العديد من الأنباء الصحفية الإنجليزية التى تناولتها الصحافة العالمية في الفترة الأخيرة، أن إدارة نادي قد قدمت عرضا مغريا لأحد مدربيه السابقين، من أجل تولى المهام الفنية للفريق في الموسم المقبل.

 

ووفق لما ذكرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فقد تواصل تشيلسي مع مدربه الإيطالي السابق أنتونيو كونتي في الأيام الأخيرة الماضية.

 

لكن الصحيفة أضافت في الوقت ذاته، أن تشيلسي يلقى منافسة شديدة على خدمات كونتي، من قبل ميلان ونابولي.
 

وأقيل كونتي البالغ من العمر 54 عاما، من تدريب البلوز في صيف 2018، بعد موسمين قضاهما مع الفريق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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