غيابات بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفنى لفريق الكرة الاول بنادي بايرن ميونخ عن غياب الثنائي المدافع الهولندي ماتييس دي ليخت ولاعب الوسط جمال موسيالا في مباراة الفريق ضد مضيفه شتوتجارت، في المرحلة الـ32 ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

ويتقابل شتوتجارت أمام بايرن ميونخ في تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "مرسيدس بنز آرينا".

وتذاع مباراة شتوتجارت أمام بايرن ميونخ عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة البونديسليجا لهذا الموسم.

وأكد توماس توخيل، المدير الفني لبايرن، في مؤتمر صحفي ان "ماتييس دي ليخت لن يكون مع الفريق، كما أنه من المقرر أن يعود للتدريب بعد غد الأحد، ثم لدينا ثلاثة أيام. جمال موسيالا لن يكون معنا أيضا".

وغاب دي ليخت عن مباراة بايرن ضد ضيفه ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة في أربطة الركبة، في حين بدأ موسيالا اللقاء، لكنه كان يعاني أيضا من مشاكل في الركبة.

أضاف توخيل أن الجناح ليروي ساني سيسافر مع الفريق لشتوتجارت، بينما تحوم الشكوك بشأن المدافع دايو أوباميكانو.