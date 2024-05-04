بروسيا دورتموند يستضيف أوجسبورج الليلة في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى بوروسيا دورتموند نظيره أوجسبورج اليوم، السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما على ملعب سيجنال ايدونا بارك، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وتحدد موعد لانطلاق صافرة أحداث مباراة بوروسيا دورتموند وأوجسبورج تقام فى الرابعة والنصف عصر اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويدخل فريق بوروسيا دورتموند مباراة اليوم بعد تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، الأربعاء الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.



ويأمل دورتموند الفوز أمام أوجسبورج في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الإياب المصيرية أمام باريس سان جيرمان المقرر إقامتها يوم 7 من مايو المقبل، على أرض ملعب "بارك دي برينس".