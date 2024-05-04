الامارات | توخيل مستعد للتراجع عن قرار رحيله من بايرن ميونخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب بايرن ميونخ، توماس توخيل، أنه منفتح إزاء إعادة النظر في قراره بمغادرة الفريق في نهاية الموسم عقب رفض مدرب منتخب النمسا، رالف رانغنيك، تولي المهمة.

وقال توخل خلال مؤتمر صحافي: "تم الاتفاق على فسخ العقد، هذا أمر قائم، ولكن يمكن فسخ أي عقد بالاتفاق المتبادل، لأن لدينا عقداً حالياً واتفقنا بشكل مشترك على فسخه، لكن كل شيء وارد دائماً".

وعلى الرغم من حالات الرفض العديدة التي تلقاها البايرن أثناء بحثه عن مدرب، أكد توخل أن المنصب بالنسبة له "جذاب بما فيه الكفاية".

وقال المدرب: "أمامنا مهام جذابة، لست قلقا بشأن مستقبل البايرن"

كما أكد أن "اللاعبين لا يريدون معرفة هوية خليفته في الأسبوع المقبل"، وأشار إلى "أن اهتمام اللاعبين هو مباراة الغد (أمام أوجسبورج بالدوري الألماني) ومباراة دوري أبطال أوروبا (أمام ريال مدريد يوم الأربعاء)، هذا ما له الأولوية".

وقال توخل: "إن الهدف من مباراة الإياب من الدور نصف النهائي أمام "الميرينغي" يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، هو جعل هدف الوصول إلى نهائي دوري الأبطال حقيقة".