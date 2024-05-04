الامارات | 120 مليون يورو تنعش خزينة برشلونة سنوياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة، عن طرح 90% من الأماكن المخصصة لكبار الشخصيات في ملعب سبوتيفاي كامب نو الجديد للبيع، ويأمل أن يحقق، من خلال سلسلة من اتفاقيات الرعاية الجديدة، حوالي 120 مليون يورو كدخل سنوي.

ويوجد إجمالي 20 جناحاً و96 مقصورة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف المعروض الحالي، وأفاد النادي أنه تم تسوقيها بالكامل، رغم أن هذه العقود طويلة الأمد تتراوح بين ثمانية وعشرة أعوام.

وإجمالاً، يضم ملعب برشلونة الجديد، الذي سيتم تشغيله بنسبة 60% قبل نهاية عام 2024، 9400 مقعدا ومساحة متاحة للمشجعين.

ويعمل برشلونة مع شركة (Legends)، وهي شركة دولية ذات خبرة في المبيعات الخاصة بكبار الشخصيات (Premium)، بهدف تعظيم موارد الكيان الكاتالوني، للترويج للتصميم الجديد لملعب النادي.

ويشمل الطرح الأخير الذي سيتم تقديمه تحت مسمى بـ"Loge Seats'، الموجود في دائرة الـ(VIP) بالمدرجين الأول والثاني لملعب سبوتيفاي كانب نو، 144 مقعداً تتمتع بأفضل إطلالة على الملعب وإمكانية الوصول إلى غرفة كبار الشخصيات، وفقاً لما أعلنه النادي الكاتالوني، ويتراوح سعرها بين 45 ألفا و87 ألف يورو للموسم الواحد حسب موقعها.

ولتقديم أفضل تجربة للمهتمين، أنشأ برشلونة منصة كأداة تجارية للمساعدة في التعريف بمشروع 'Espai Barça' وتسويقه. وهي عبارة عن مكتب تجاري جديد، ستبلغ مساحته حوالي ألف متر مربع، وسيتم تزويده بأدوات الواقع الافتراضي وأنشطة تفاعلية صور ثلاثية الأبعاد (هولوغرام) وتكنولوجيا متقدمة للتعرف على عروض الضيافة (hospitality) الخاصة بالملعب الجديد.