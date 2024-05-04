الامارات | الإسباني لوبتيجي مرشح لتدريب بايرن ميونيخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحفية اليوم أن نادي بايرن ميونيخ الألماني مهتم بالتعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبتيجي. وبحسب شبكة "سكاي" الألمانية، فإن لوبتيجي (57 عاما) مرشح لتدريب النادي البافاري في نهاية الموسم عقب رحيل المدرب الحالي توماس توخيل. وتولى لوبتيجي تدريب وولفرهامبتون الإنجليزي، وفسخ عقده في أغسطس الماضي، قبل أيام من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق للوبتيجي تدريب منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد وإشبيلية. كما أشارت صحيفة "بيلد" إلى أن بايرن يدرس إمكانية التعاقد مع لوبتيجي، مع وجود روجر شميت مدرب بنفيكا البرتغالي ضمن قائمة المرشحين للمنصب. وبعد فشل محاولات التعاقد مع رالف رانجنيك ويوليان ناجلسمان وتشابي ألونسو، مازال بايرن ميونخ يبحث عن مدرب جديد لخلافة توخيل.