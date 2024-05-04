الامارات | هجوم على محمد صلاح في ليفربول.. "أكثر لاعب أناني رأيته في حياتي"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق غرايم سونيس لاعب "الريدز" المصري محمد صلاح بعد الأزمة التي طرأت بين "الفرعون" ومدربه الألماني يورغن كلوب في مباراة وست هام السبت الماضي التي انتهت بنزيف "أحمر" جديد 2-2، وشهدت مشادة كلامية بينهما كادت تتطور لولا تدخل الأوروغوياني داروين نونيز عند خط التماس.

وقال غرايم سونيس في مقابلة نقلها موقع روسيا اليوم عن برنامج "Three Up Front" الإنجليزي: "صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته في حياتي.. حتى قبل تلك المباراة، عندما يقوم كلوب باستبداله، فإنه لا يكون سعيداً بذلك".

وأثار محمد صلاح غضب اللاعب السابق في ليفربول لسلوكه تجاه كلوب -الذي أوشك على الرحيل عن قلعة "أنفيلد"- خصوصاً بعد أن أجلسه المدرب الألماني على دكة البدلاء وقرر إشراكه في الدقيقة 79 وهو ما دفع اللاعب المصري للتعبير عن استيائه والدخول في مشادة مع كلوب.

وأضاف غرايم سونيس متهكماً: "صلاح سيغادر ليفربول.. كان رائعا مع النادي، ولكن إن رحل إلى الدوري السعودي فسيكون أكبر نجم في العالم".

ويأتي هجوم لاعب ليفربول السابق ضد صلاح على الرغم من أن النجم المصري يعتبر أفضل هدافي الفريق في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي ويحتل الترتيب السادس على لائحة الهدافين برصيد 17 هدفاً على بعد أربعة أهداف عن عملاق مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند المتصدر بـ21 هدفاً.