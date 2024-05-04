الامارات | سيدات بايرن ميونيخ أقوى من رجاله!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج نادي بايرن ميونيخ اليوم السبت ، بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني للسيدات لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة السادسة.

وفاز بايرن ميونيخ على ملعب مضيفه باير ليفركوزن 2 /1 ليضمن الفريق الذي يقوده المدرب النرويجي ألكسندر شتراوس التتويج بلقب البوندسليغا، حيث لا يمكن لأي فريق الوصول لنفس رصيد النادي البافاري من النقاط مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

وحسم بايرن اللقب على حساب ليفركوزن، الذي توج بلقب البوندسليجا للرجال لينهي الهيمنة المطلقة للنادي البافاري الذي أحرز اللقب في المواسم الـ11 الماضية.

ولم يخسر بايرن طوال 37 مباراة في الدوري الألماني للسيدات على مدار موسمين، وترجع أخر هزيمة له إلى أكتوبر 2022 ،حينما خسر أمام مضيفه فولفسبورج 1 /2.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع فولفسبورغ يوم الخميس المقبل، في نهائي كأس ألمانيا للسيدات.

وتوج فولفسبورغ بلقب كأس ألمانيا للسيدات تسع مرات متتالية، فيما حصد بايرن اللقب مرة واحدة من قبل في 2012.

وسجلت جورجيا ستانواي وليندا دالمان هدفي بايرن في الدقيقتين 18 و27 ثم ردت نيكولا كرازيفسكا بهدف لليفركوزن في الدقيقة 63.