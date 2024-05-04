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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على بورنموث

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حقق فريق أرسنال الفوز على نظيره بورنموث بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من غمر الممتاز.

وارتقى أرسنال لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقية مانشستر سيتي.

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وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على بورنموث كالتالي..

1) أرسنال 80 نقطة.

2) مانشستر سيتي 79 نقطة.

3) ذليفربول 75 نقطة

4) أستون فيلا 67 نقطة.

5) توتنهام 60 نقطة.

6) مانشستر يونايتد 54 نقطة.

7) نيوكاسل يونايتد 53 نقطة.

8) 51 نقطة.

9) وستهام يونايتد 49 نقطة.

10) بورنموث 48 نقطة.

11)ولفرهامبتون 46 نقطة.

12) برايتون 44 نقطة.

13) فولهام 43 نقطة.

14) كريستال بالاس 40 نقطة.

15) إيفرتون 37 نقطة.

16) برينتفورد 35 نقطة.

17) نوتنجهام فورست 26 نقطة.

18) لوتون تاون 26 نقطة.

19) بيرنلي 24 نقطة.

20) شيفيلد يونايتد 16 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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