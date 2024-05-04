5 تغييرات.. تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة الجونة.

وشهدت التشكيل 5 تغييرات عن مباراة الإسماعيلي الماضية والتي انتهت بفوز المارد الأحمر 2-1.

وجاء تشكيل مباراة الجونة كالتالي:

حراسة المرمى:مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - محمود متولي - علي معلول - محمد عبد المنعم.

خط الوسط: عمرو السولية - أمام عاشور - وكوكا.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي - حسين الشحات.

ويحتل الأهلي المركز 11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

"أول مصري في التاريخ".. سام مرسي يقود إيبسويتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

"طائرة خاصة وتوسط للحضري".. مواقف لحسني مبارك في ذكرى ميلاده مع النادي الأهلي