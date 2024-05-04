ديكلان رايس يعلق على احتمالية سقوط السيتي: "المعجزات قد تحدث"

ياسر رشاد - القاهرة - علق ديكلان رايس، لاعب وسط اَرسنال، على احتمالية سقوط مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023/2024.

وأكد رايس في تصريحات لشبكة "TNT Sports"، حيث قال: "خلال الشوط الأول، سيطرنا على الكرة، كان من الممكن أن نتقدم بأربعة أو خمسة أهداف".

وتابع: "كنت أعرف أن هناك فرصة بالنسبة لي للتسجيل، حيث شعرت بالهدف والتمريرة الحاسمة والنقاط الثلاث، وهي ما كنا بحاجة إليها".

وأكمل: "أحب المساعدة، فهذا شعور رائع، لقد كانت نتيجة كبيرة، كان بورنموث في حالة جيدة إلى حد ما وهم فريق كبير وكنا نعلم أن مباراة اليوم لن تكون سهلة".

بينما تحدث عن ركلة الجزاء المُهدرة، فقال: "بعد إهداره لركلة جزاء في بطولة أوروبا، تدرب على ركلات الترجيح وينفذها في أوقات حاسمة".

وعن السباق على لقب الدوري الإنجليزي، قال: "لم أكن هنا العام الماضي ولكن يمكنني أن أشعر أننا نحتضن ذلك، مانشستر سيتي عبارة عن آلة ولا يخسرون الكثير، أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، يمكن أن تحدث المفاجآت ويمكن أن تحدث المعجزات، علينا فقط أن نحافظ على تركيزنا".