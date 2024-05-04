بعد الفوز بالدوري.. ريال مدريد يحقق 5 أرقام تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حقق نادي ريال مدريد 5 أرقام تاريخية عقب الفوز بالدوري الإسباني رقم 36.

وساعدت خسارة برشلونة من جيرونا في فوز الريال بلقب موسم 2023/24 قبل 4 جولات من نهايته.

ريال مدريد يحقق 5 أرقام تاريخية

1.ريال مدريد يحقق اللقب رقم 100 بجميع المسابقات

2.ريال مدريد يصبح أكثر من حقق الدوري في الدوريات الخمس الكبرى مع اليوفي برصيد 36 لقبا.

3.مودريتش وناتشو يصبحان أكثر من حققوا الألقاب في النادي بالمناصفة مع بنزيما ومارسيلو برصيد 25 لقبا.

4.انشيلوتي يصبح ثاني أكثر مدرب تحقيقا للألقاب في تاريخ ريال مدريد برصيد 12 لقبا، فقط ميجيل مونيوز حقق ألقاب أكثر "14".

5.فلورنتينو بيريز يصبح أكثر رئيس حقق الألقاب في تاريخ النادي برصيد 34 لقبا، ويتخطى سانتياجو برنابيو "33".

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