رونالدو: أتمنى إنهاء الموسم مع النصر بلقب كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي سعادته بالفوز الذي حققه اليوم مع الفريق على حساب الوحدة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

حقق فريق النصر الفوز على الوحدة بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل أهدف النصر في المباراة كريستيانو رونالدو "هاتريك" وساديو ماني وأوتافيو و محمد آل فتيل في الدقائق 5 و 12 و 18 و 45 و 52 و 88 من عمر المباراة.

وقال رونالدو في تصريحاته عقب المباراة أنه سعيد بهذا الفوز وأنه يتمنى أن ينهي موسمه مع النصر بلقب بطولة كأس الملك، كما علق على تحقيقة للأرقام المميزة قائلًا: " الأرقام هي من تركض خلفي ".

رونالدو يحلق بصدارة هدافي الدوري السعودي

رفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى 32 هدفًا ليحلق بعيدًا بصدارة الترتيب بفارق 9 أهداف عن أقرب منافس له "ميتروفيتش" لاعب الهلال.

بهذا الانتصار يرفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 74 ليبقى في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، ويتبقى للأزرق مباراة مؤجلة أمام الأهلي سيلعبها يوم الاثنين المقبل.