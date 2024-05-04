حكم مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري الممتاز

كشفت تقارير أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اختارت حكم مباراة الزمالك وسموحة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، غدًا الأحد، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وأشارت التقارير أن لجنة الحكام أسندت إدارة المباراة للحكم الدولي محمود البنا، للقاء الزمالك وسموحة.

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وتطلق مباراة الزمالك ضد سموحة، غدًا الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة سموحة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

في خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد رفاعي – أحمد فتوح.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – سيد عبد الله نيمار – سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – ترافيس موتيابا – ناصر ماهر – إبراهيما نداي – أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.