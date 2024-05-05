شكرا لقرائتكم خبر رياض محرز مستمر في الأهلي حتى 2027 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد موقع «winwin» الرياضي أن النجم الجزائري رياض محرز مستمر مع الأهلي السعودي ولا يفكر في الرحيل.

وراجت في الفترة الأخيرة بعض الأخبار والتقارير التي تتحدث عن رغبة محرز في الرحيل عن الأهلي بعد موسم واحد فقط من وجوده معه، وأشارت تقارير أخرى إلى إمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدا للعب مع فريقه السابق ليستر سيتي الذي حقق الصعود إلى «البريميرليغ».

وانتشرت أخبار أخرى أفادت بأن الدولي الجزائري محرز لديه مشكلات في الفريق السعودي، وتحديدا مع مدربه الألماني ماتياس يايسله.

وفي رده على سؤال موقع «winwin» بشأن صحة الأخبار التي تتحدث عن إمكانية رحيل محرز عن الأهلي بعد نهاية الموسم، أكد كمال بن قوقام وكيل أعمال نجم منتخب الجزائر بأنه لا يمكنه الرد على هذه الشائعات.

وقال وكيل أعمال محرز «لا يمكنني الرد على هذه الإشاعة، وإذا ما واصلنا الرد على الشائعات بخصوص مستقبل محرز فإننا لن نتوقف عن القيام بذلك».

يشار إلى أن عقد نجم منتخب الجزائر مع الأهلي يمتد حتى 30 يونيو 2027، وذلك بعدما انضم إليه في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 35 مليون يورو قادمًا من مانشستر سيتي وفقا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويتجه الدولي الجزائري لإنهاء الموسم دون الفوز بأي لقب مع «الراقي»، وذلك بعد إقصائه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى احتلاله المركز الثالث في دوري روشن السعودي.