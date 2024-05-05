أرسنال يتأهب لخطف مهاجم مانشستر يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى نادي أرسنال إلى تصفية حساباته القديمة مع الغريم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ رغم مرور 12 عاما عن خطف نجمه إلا أن النادي اللندني لم يتقبل ذلك حتى الآن ويرغب في أخذ ثأره من «الشياطين الحمر».

ويتجاوز التنافس بين مانشستر يونايتد وأرسنال مجرد الصراع على أرض الملعب، حيث يتمتع العملاقان في الدوري الإنجليزي الممتاز بتاريخ طويل من المواجهة المباشرة بينهما في سوق الانتقالات.

وشهدت السنوات الماضية، وفي الألفية الجديدة تحديدا وحتى عام 2016، صراعات وندية كبيرة في التنافس على الألقاب والبطولات بين أرسنال ومانشستر يونايتد، وامتد ذلك إلى حد التنافس على ضم لاعبين، ومحاولة كل ناد خطف نجوم النادي الآخر.

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير صحفية أن نادي أرسنال أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، في الانتقالات الصيفية القادمة.

وبات أرسنال منافسا حقيقيا على الألقاب في إنجلترا على مدار الموسمين الماضيين والموسم الحالي، تحت قيادة الإسباني، ميكيل أرتيتا، المدير الفني للغانرز، والذي يسعى لتعزيز الهجوم بصفقات أخرى من العيار الثقيل.

ويرى أرتيتا أن الإصابات من الممكن أن تعرقل النادي في الصراع على اللقب، لذا يسعى إلى بناء فريق قوي يتمتع بلاعبين احتياطين ذوي جودة عالية.

الإنجليزي ماركوس راشفورد: