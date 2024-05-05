الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غوارديولا يرشّح إنجلترا للقب كأس أوروبا 2024

رشّح مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، منتخب إنجلترا لكرة القدم، لإحراز لقب كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل في ألمانيا، قائلاً في تصريح صحافي، إن نجاح سيتي في إحراز لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي بعد سنوات من المحاولات، سيلهم إنجلترا والمدرب غاريث ساوثغيت لتحقيق الأمر نفسه، بعد أن خسرت إنجلترا نهائي كأس أوروبا 2020 بركلات الترجيح أمام إيطاليا. وقال: «منتخب إنجلترا يمتلك لاعبين مميزين، والضغوط عليهم ستكون عاملاً جيداً لتحقيق اللقب».

للمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط

