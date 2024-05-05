عمرو وردة يفجر مفاجأة بخصوص عودته إلى منتخب مصر بوساطة محمد صلاح

فجر عمرو وردة، مفاجأة بخصوص تواصله مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من أجل العودة للمشاركة مع منتخب مصر.

وقال وردة في تصريحات تلفزيونية، إن تعاقده انتهى مع بانسيرايكوس اليوناني، في 30 أبريل المنصرم، حيث كان لفترة محدودة، ولم يتم فيه تعاقده ولكن هناك في مصر من يريد أن “يخلص عليه”.

وأوضح أنه خلال تلك الفترة ساعد فريقه بتسجيل 5 أهداف وصناعة 4 آخرين، وأنه عاد لمستواه وحصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر مرتين، حيث يرغب في العودة إلى منتخب مصر.

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وأضاف وردة أنه تواصل مع عدد من اللاعبين على رأسهم محمد النني وأحمد حجازي وتريزيجيه ومحمد صلاح، وأنه يطلب من الجميع أن يسامحه بعدما أخطأ سابقًا، مضيفًا:” الناس مصممة تواصل النقد”.

وأشار عمرو وردة إلى أنه حاول التواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، ولكنه لم ينجح في التواصل معهم.

وواصل:”تدربت في الاتحاد السكندري تحت قيادة التوأم وأنا أدعمهم وأساندهم، وحاولت التواصل مع مدرب منتخب مصر حسام حسن وشقيقه إبراهيم، لأطلب منهم فرصة”.

واختتم وردة:”مع كوبر لم ألعب في مركزي، وكان أمامي فرصة للعب للمنتخب اليوناني وأنا صغير، لكني رفض، وأرغب في اللعب لمنتخب مصر”.